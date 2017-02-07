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В Минске продолжают работу прямые линии
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7 Февраля 2017 15:27

В Минске продолжают работу прямые линии

С наболевшими вопросами разного рода можно обратиться напрямую к руководству столицы и Минской области. Телефонная связь будет налажена и в эту субботу.

В мэрии жителей города выслушает заместитель председателя Мингорисполкома Виктор Лаптев. Обращаться с замечаниями и предложениями можно с девяти до двенадцати часов.

В Минском облисполкоме на связь выйдет председатель Минского областного Совета депутатов Иван Липницкий. Звонки принимают до полудня. Напомним, обращаться к руководству столицы и Минской области по телефону с личными предложениями и бытовыми проблемами можно каждую субботу.

  

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