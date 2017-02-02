В Минске приступили к сносу здания второй городской клинической больницы

1 Февраля 2017 21:25

Причем, с карты города исчезнут только некоторые корпуса. А вот четыре здания 19-го века — а это историко-культурная ценность — отреставрируют. Под снос пойдет и выставочный комплекс "БелЭкспо". Вместо него на площадке в центре города появится новый многофункциональный комплекс — договор уже подписан. Как изменится столица - подробности у

Первым делом нашу съемочную группу ведут на крышу. Отсюда открывается великолепный вид на оперный театр и Немигу. И хорошо видно: работы по демонтажу здания начинают с кровли. Все делают практически вручную. Рядом - проезжая часть, которую во избежание транспортного коллапса не перекрывали.

За пару дней строители успели разобрать несколько вспомогательных построек и сейчас приступили к демонтажу главного здания. Еще 4 корпуса 19 века останутся нетронутыми: статус историко-культурной ценности не предполагает их сноса. Да и само место, говорят историки-урбанисты, одно из самых значимых для столицы.

Когда-то на этом месте — оно называется Троицкая гора — располагалась старейшая площадь столицы, она так и называлась Старый рынок. Косвенное подтверждение этому — при абсолютно прямой улице Богдановича корпуса располагались не параллельно ей, а образуя трапецию. Это подарок архитекторов уже 19 века, памятуя об этом факте, при строительстве губернской больницы они сохранили оригинальную планировку кварталов.

Корпуса больницы впоследствии отреставрируют, правда, какой будет их функция — пока неясно. Городские власти ищут приемлемое решение. Поэтому работы по сносу прилегающих зданий ведутся очень аккуратно, чтобы не повредить статусные постройки.

На месте бывшей клинической больницы появится новый многофункциональный центр с гостиницей, рестораном и торговыми рядами. Здание не будет высотным — в историческом центре города есть ограничительные нормы. Инвестдоговор уже подписан. Цена вопроса — 250 миллионов долларов.

Под снос попадет и здание выставочного центра на улице Янки Купалы — в народе комплекс по аналогии с московским называют ВДНХ. К демонтажу приступят приблизительно через три месяца. Здание жаль, но жизнь не стоит на месте, и город меняется в соответствии с его требованиями — говорят специалисты. Полностью готовую для строительства площадку инвестору передадут уже через 9 месяцев.