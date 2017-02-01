1 Февраля 2017 18:42

Многофункциональный комплекс с гостиницей, торговыми рядами и рестораном с видом на Свислочь. В Минске приступили к сносу здания второй городской клинической больницы. Сейчас специалисты кирпичик за кирпичиком буквально вручную разбирают крышу и верхние этажи. Такие меры безопасности связаны с тем, что проезжую часть, которая примыкает к зданию, не перекрывали. Напомню, в конце прошлого года Мингорисполком подписал инвестдоговор с компанией, которая будет заниматься возведением новых зданий.

Все работы по сносу должны завершиться за 9 месяцев, после чего готовую площадку передадут инвестору.