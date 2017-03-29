В Минске презентовали новое издание Института социологии

30 Марта 2017 09:05

Белорусы в свободное время предпочитают отдыхать в городских парках и ходить в кинотеатры. Такие результаты получили ученые Института социологии нашей страны во время мониторинга.

Итоги исследований опубликовали в книге "Поведенческая стратегия потребителей культурной продукции". Накануне труд презентовали в столице. Одна из целей данного проекта показать, что основа развития любого общества - это национальная культура.

Ирина Лашук, замдиректора Института социологии НАН Беларуси:

"Общество развивается, меняется, и культура этого общества изменяется. Поэтому должны развиваться новые подходы изучения этой культуры. В первой главе этой работы очень хорошо представлены ценностные приоритеты — это очень важно. Наше общество достаточно традиционно сегодня. Первую тройку ценностей занимают здоровье, семья, дети".

Елена Гуляева, начальник отдела Министерства культуры Беларуси:

"Мы же, опираясь на результаты этого исследования, принимаем определенные управленческие решения: мы каким-то образом корректируем и законодательство в сфере культуры и организационные формы, которые сегодня действуют в культуре, мы предлагаем с учетом чаяний населения какие-то новые формы работы и можем говорить о том, что это приносит результат".

Это первое издание Института социологии, которое вышло в свет в Год науки. Исследование о современной культуре белорусов можно уже приобрести во всех книжных магазинах страны.