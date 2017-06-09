В Минске презентовали IT-решения, которые могут повысить эффективность работы госорганов

11 Июня 2017 21:21

“Если Вашего бизнеса нет в Интернете, то Вас нет в бизнесе!” Это цитата Билла Гейтса - одного из самых богатых людей в мире и основателя мегакорпорации Microsoft. Все проекты - детище его компании: шлем дополненной реальности, умные часы, бионический протез. Они сегодня работают в тесной связке с Интернетом и, конечно, с человеком.

На этой неделе новые IT-решения, которые могут повысить эффективность работы госорганов, презентовали в Минске на конференции "Индастри-Дэй". К примеру, представителей Минлесхоза заинтересовало внедрение облачных технологий, а Минобразования - дистанционное обучение. Символично, что компания Microsoft совсем недавно из сотни перспективных проектов на территории СНГ выбрала именно наш. Сервис домашнего обучения будет сражаться за звание лучшего в Сиэтле. О цифровой трансформации экономики Дмитрий Титов.

Будущее на расстоянии вытянутой руки и чиновники в шлемах дополненной реальности. Здесь министерства, которые стоят на пороге цифровой трансформации. Мегакорпорация показывает: в одиночку можно собрать реактивный двигатель, увидеть инфраструктуру города под другим углом и дистанционно получать образование.

Технологии охватят самые разные стороны жизни, поэтому в кулуарах представители почти всех министерств. Что изменится в ведомствах?

Мегакорпорация Microsoft инвестировала около 11 миллиардов долларов в развитие сферы здравоохранения. Бионические протезы становятся полноценной частью тела для людей с ограниченными возможностями. Искусственный интеллект способен самостоятельно анализировать снимки пациентов и выявлять самые сложные болезни. Здоровье пациента можно контролировать дистанционно в режиме онлайн. Беларусь в числе стран, где все эти технологии появятся уже в ближайшем будущем.

Лоренцо Пенго, директор департамента здравоохранения Microsoft в Центральной и Восточной Европе: "Вот эти часы записывают порядка десяти различных параметров здоровья пациента в реальном времени и сообщает врачу, если его состояние ухудшается. В таком случае затраты на лечение можно сократить на 50 процентов".

Взять обычного лифтера и очки дополненной реальности. Устройство распознает причину поломки и подсказывает, как устранить неисправность. Так же и в других сферах. Вот как могут выглядеть уроки или лекции в будущем. Можно изучить каждую планету Солнечной системы детально. Неоценимая помощь и для начинающих медиков.

Антон Мякишев, глава представительства Microsoft в Беларуси: "Теперь мы можем создать 3D-модель и, не прибегая ни к чему, кроме таких устройств, очень детально изучить, как устроен человек и помочь молодым медикам очень быстро набрать экспертизу".

Microsoft пристально следит и за начинающими командами. Так, стартап “Скроулесс" пригласили в Сиэтл на финальный баттл среди лучших проектов. Разработчик стартапа в свое время познакомился со школьником с диагнозом ДЦП, который не мог делать домашние задания от руки. Так и созрел стартап, где есть целый набор экранных клавиатур под разные учебные дисциплины.

Нурлан Жаныбек, глава департамента Microsoft в СНГ по образованию: "Геймификация - это такой тренд. Это понятие, которое внедряется в образование, и через какие-то игры можно детям рассказывать, например, о биологии".

Непридуманная история, когда студент пишет курсовую на ноутбуке, а тот резко ломается. Утеряны данные и время. Сегодня важные документы можно хранить в "Облаке". И эксперты, пользуясь таким простым примером, объясняют, что за облачными технологиями будущее.

Сергей Поблагуев, генеральный директор СООО "Белорусские облачные технологии": "У всех на слуху Google, “Облако”, Microsoft, другие известные публичные “облака”. Оказывается, они есть не только за рубежом. Они есть и в Беларуси. В Беларуси сейчас создается государственное “Облако” на базе Республиканского центра обработки данных".

Уже реально проводить бизнес-встречи сразу для сотни людей, находящихся в разных частях планеты, защитить от современных угроз безопасности в Сети с помощью биометрических данных пользователя. И, конечно, сделать город умнее - изучать городской ансамбль, не выходя из проектного бюро.

Дмитрий Шедко, первый замминистра связи и информатизации Беларуси: "Если это промышленность, то мы говорим о роботизированном производстве. Если мы говорим о здравоохранении, то это телемедицина, т. е. возможность получать медицинскую помощь удаленно. Если это глобальная экономика, то это возможность работы с огромным объемом данных, которые раньше были неподвластны ни мозгу человека, ни компьютера".

Microsoft предлагает IT-системы и интернет-решения, которые улучшат взаимодействие госсектора с населением. Высокотехнологичная корпорация совместно с Парком высоких технологий планирует внедрять мировые практики в Беларуси.

Всеволод Янчевский, директор Парка высоких технологий: "Общая задача ПВТ и корпорации Microsoft - не просто показать госструктурам новейшие технологии, но и без всякого промедления приступить к реальному воплощению их в жизнь".

Сегодня в мире возрастают требования к IT-решениям. Госорганы работают с большим количеством информации, которую может анализировать искусственный интеллект. Образование в игровой форме с помощью шлемов дополненной реальности станет трендом уже через несколько лет. А количество устройств для мониторинга здоровья уже достигает миллиарда. Главная задача, по мнению экспертов, - внедрить целый спектр подобных решений в ту или иную область. А главное - сделать это своевременно.