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В Минске поздравляют женщин, которые родили пятерых и более детей
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15 Мая 2017 18:47

В Минске поздравляют женщин, которые родили пятерых и более детей

В Международный день семьи награды для настоящих героев. В эти минуты в Минске поздравляют женщин, которые родили пятерых и более детей. В этом году ордена Матери удостоены 23 минчанки. Некоторые еще в декретном отпуске, но большинство удачно совмещают воспитание детей с профессиональной деятельностью. Рядом с героинями надежная группа поддержки - муж и дети.

В нашей столице более 12 тысяч семей многодетные. А ордена Матери удостоены 600 женщин.

  

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