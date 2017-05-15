15 Мая 2017 18:47

В Международный день семьи награды для настоящих героев. В эти минуты в Минске поздравляют женщин, которые родили пятерых и более детей. В этом году ордена Матери удостоены 23 минчанки. Некоторые еще в декретном отпуске, но большинство удачно совмещают воспитание детей с профессиональной деятельностью. Рядом с героинями надежная группа поддержки - муж и дети.

В нашей столице более 12 тысяч семей многодетные. А ордена Матери удостоены 600 женщин.