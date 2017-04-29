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В Минске показали спектакль будущего
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29 Апреля 2017 09:25

В Минске показали спектакль будущего

Побывать на планете Маленького принца, увидеть астероид и оказаться в кабине самолета. Накануне в Минске показали спектакль будущего. Постановка по мотивам легендарного произведения Антуана де Сент-Экзюпери - повести "Маленький принц". Мультимедийное шоу обеспечивает маленьким ценителям высокого эффект реального присутствия. На протяжении всего спектакля зрителей переносят в локации, созданные Экзюпери, при помощи оригинальных декораций. Центральным элементом постановки выступил настоящий четырехметровый самолет образца 1916 года.

Не обошлось и без современных технологий: в "Маленьком принце" задействован мапинг. Cоздателем этой проекции является сам Уолт Дисней. Увидеть необычную постановку все желающие смогут также в мае и июне.

  

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