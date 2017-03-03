В Минске почтили память милиционеров, погибших при исполнении служебного долга

3 Марта 2017 15:01

Торжества по случаю 100-летия белорусской милиции проходят в Беларуси. Сегодня в Минске, во Дворце Республики, состоится торжественное собрание. Участие в нем примет Глава государства. Александр Лукашенко также выступит с речью на торжественном марше подразделений МВД. Мероприятие пройдет завтра на Октябрьской площади в Минске. В нем примут участие более 1 200 человек и 46 единиц авто- и мототехники. Свидетелями масштабного и впечатляющего шествия станут и телезрители "Беларусь 1". Наш канал будет вести прямую трансляцию.

В канун празднования 100-летия белорусской милиции в столице почтили память милиционеров, погибших при исполнении служебного долга. Сотрудники МВД вместе с главой ведомства Игорем Шуневичем возложили цветы и венки к монументу памяти. Вспомнить своих близких пришли матери, сестры, отцы. В знак уважения была объявлена минута молчания.