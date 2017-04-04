5 Апреля 2017 07:09

Сегодня в Минске открывается туристическая выставка "Отдых-2017"

Бизнес-туры, круизы и новые туристические маршруты - в 20-ый раз посетители увидят от 150-ти операторов из 15-ти стран. Самыми популярными для белорусов остаются курорты Болгарии, Турции, Греции, Египта и России. Что касается внутреннего туризма в нашей стране, то цифра выросла. Беларусь за прошлый год посетил миллион человек.

Александр Шамко, Министр спорта и туризма Беларуси:

"В нашей стране есть что посмотреть, агроэкоусадьбы стали уже таким брэндом в нашей стране. У нас много мест исторических, которые притягивают сюда туристов. Развиваться нужно во всех направлениях, экономическая составляющая растет из года в год, вот чтобы сделать ее благоприятной, нам нужно сегодня посмотреть глазами туриста, прибывающего в нашу страну, и создать такие условия, чтобы человек захотел не только один раз приехать посмотреть, но и вернуться сюда".

Посетить турвыставку и выбрать путевки можно до 8 апреля в "БелЭкспо".