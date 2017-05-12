В Минске открывается международный слет ретроавтомобилей

13 Мая 2017 12:05

В столице в эти минуты открывается Х Международный фестиваль ретро и классических машин. Слет собрал более 120-ти владельцев раритетных авто из девяти стран. Эпатажные бьюики, шикарные кадиллаки и элегантные шевроле. Автоколонна прямо сейчас стоит на площади Государственного флага.

Там же работает и мой коллега Александр Хоровец (прямое включение). Здравствуйте, Анастасия! В первую очередь о техническом состоянии автолегенд. Ведь лоску и красоте этих машин сегодня могут позавидовать современные авто. Самому старшему экземпляру далеко за 80, но на отдых большинству из них еще рано, ведь многие из них не просто легенды, а настоящие символы эпохи.

Культовые роскошные экипажи и совсем крохотные машины. Праворульные, шестиколесные и те, которые спасают жизни. Даже розовый "Кадиллак" в стиле Элвиса Пресли. Всего зрителям представили более 150 экипажей разных лет.

Сейчас мы можем пообщаться с организатором фестиваля Александром Шурином (видео).

Буквально через несколько минут автоколонна направится к площади Победы.

Там участники пробега звуковыми сигналами почтут память героев, завоевавших Великую Победу. После чего ретроавто переместятся на Октябрьскую площадь. Где каждый сможет сделать селфи на фоне этих красивых машин, пообщаться с владельцами уникальных моделей, а, возможно, и открыть для себя новое увлечение.

Так что приходите к Дворцу Республики, тем более погода, наконец, радует.