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В Минске открывается международный форум Федерации профсоюзов
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27 Апреля 2017 07:05

В Минске открывается международный форум Федерации профсоюзов

Новый взгляд на старые профессии. Сегодня в Минске впервые открывается международный форум Федерации профсоюзов. Эксперты в области трудового права, руководители и представители профсоюзных организаций из 30 стран мира собрались в столице для обсуждения трансформации рынка труда.

Анна Варфоломеева, секретарь Федерации профсоюзов Беларуси по международной работе: "Международный форум призван найти какие-то формы, методы работы, чтобы обеспечить наших людей и людей во всем мире трудом, чтобы обеспечить рабочими местами, чтобы была достойная заработная плата, а за достойную заработную плату выступают все профсоюзы мира".

Международный профсоюзный форум в столице продлится два дня. Встреча приурочена и ко Всемирному дню охраны труда, который отмечают 28 апреля.

  

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