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В Минске открылся первый бесплатный прокат спортивного инвентаря
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7 Июня 2017 15:34

В Минске открылся первый бесплатный прокат спортивного инвентаря

Пункты выдачи представляют собой двухметровые цилиндры, в которых и хранятся мечи для волейбола, ракетки для бадминтона, фрисби, шахматы, шашки и даже книги. Первые два спортивных контейнера располагаются в парке Победы. Они открыты по будням с 16:00 до 21:00, а по выходным весь день с 10:00. Чтобы воспользоваться спортивным инвентарем, надо только предъявить инструктору документ с личными данными. Одновременно пользоваться бесплатными услугами пункта проката смогут до ста человек.

Разместить такие конструкции организаторы планируют и в Лошицком парке, у Чижовского водохранилища, на набережной Свислочи и полагают, что спорткроссингом за лето воспользуются не менее 10 тысяч человек.

  

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