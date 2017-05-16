17 Мая 2017 12:25

Они называют себя Культурным техникумом, хотя и не относятся к профессиональному образованию. В Минске открылись курсы, которые позволяют всем желающим стать ближе к искусству.

О том, как проходят лекции и, собственно, чему учат студентов - узнала Дарья Тарасова.

Никаких тетрадей и записей под диктовку. Руководители банков, бизнесмены, менеджеры и хозяйки сегодня - обычные студенты, которые не хотят быть застигнуты врасплох неудобными вопросами об искусстве. Их интересуют не только глубина произведения, но и ответы на такие вопросы, как например, сколько краски использовал художник для создания полотна? Любители вместе с профессионалами попытаются разобраться в тонкостях искусства.

После теории сразу практика. Культурный техникум предложил своим учащимся непосредственно на арт-площадке обсудить контекст создания полотен. В залах Национального художественного музея у студентов есть возможность оценить 60 произведений белорусского художника Анатолия Кузнецова, самостоятельно прогуляться по абстрактному вернисажу.

У слушателей нет зачеток и испытаний, в состав студентов культурного техникума они вступили сознательно, чтобы найти ответ на вопрос, что хотел сказать художник. В программе занятий не только выставки, но и посещение культурных мероприятий, минских театров, а также экскурсия по белорусской столице.

В советские времена лектории об искусстве были бесплатными и обязательными для посещения. Сегодня такое образование считается престижным. В него готовы вкладывать деньги. Культурный техникум предложит своим студентам не только занятия на платной основе. Учреждение может дать абонемент и даже научить зарабатывать на арт-пространстве всего за пять тренингов.