Общество
8 Февраля 2017 15:35
В Минске открылась международная книжная выставка
Три тысячи квадратных метров печатного слова. В Минске открылась международная книжная выставка. На стендах - тысячи книг на разных языках. В этом году проект объединил издателей из тридцати страны мира. Среди них Россия, Германия, США, Китай, Иран, Великобритания. Впервые участвует Греция. Главной темой ярмарки стало пятисотлетие белорусского книгопечатания. Поэтому символично, что на экспозиции показан станок. Он сделан по эскизам XVI столетия. Именно на таком станке работал Франциск Скорина.
В программе - международный симпозиум литераторов. В эти минуты на центральной площадке экспозиции подводят итоги Республиканского конкурса молодых литераторов "Першацвет". Посетить выставку можно в течение пяти дней.
Другие новости
08.02.2017 15:28 / Общество Столичные инспекторы ГАИ тестируют электронный протокол
08.02.2017 15:20 / Общество Спасатели Минской области усиливают меры пожарной безопасности
08.02.2017 15:20 / Общество Количество обращений в медучреждения из-за мороза не увеличилось
08.02.2017 15:06 / Общество Налоговая служба продолжит сокращать проверки бизнеса
08.02.2017 12:11 / Общество В Брестской области выпала треть декадной нормы осадков
08.02.2017 12:00 / Общество В Минске начинается торжественная церемония открытия Минской международной книжной ярмарки
08.02.2017 11:02 / Общество Под Солигорском выходили лебедя с пораненным крылом
08.02.2017 07:18 / Общество Cегодня белорусы пережили одну из самых холодных ночей этого года
08.02.2017 07:16 / Общество Олег Новицкий опубликовал фото ночного Минска из космоса
08.02.2017 07:10 / Общество "Актуальное интервью" с послом Беларуси в Пакистане Андреем Ермоловичем
08.02.2017 07:04 / Общество Сегодня в Минске откроется XXIV Международная книжная выставка
07.02.2017 21:06 / Общество Вступил в силу приказ о введении на границе с Беларусью погранзоны
07.02.2017 19:19 / Общество Военный вертолет Ми-8 на проспекте Победителей удивил минчан
07.02.2017 19:15 / Общество Издательство "Белорусская энциклопедия имени Петруся Бровки" отмечает полувековой юбилей
07.02.2017 19:12 / Общество МВД Беларуси проводит проверку по факту дискредитации отечественных производителей
07.02.2017 19:04 / Общество Белорусские аналоги существенно снижают стоимость зарубежных медикаментов на нашем рынке
07.02.2017 18:40 / Общество Александра Герасименя провела чемпионскую тренировку в агрогородке Снов
07.02.2017 15:30 / Общество Только в Минске залили 30 хоккейных коробок