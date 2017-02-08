8 Февраля 2017 15:35

Три тысячи квадратных метров печатного слова. В Минске открылась международная книжная выставка. На стендах - тысячи книг на разных языках. В этом году проект объединил издателей из тридцати страны мира. Среди них Россия, Германия, США, Китай, Иран, Великобритания. Впервые участвует Греция. Главной темой ярмарки стало пятисотлетие белорусского книгопечатания. Поэтому символично, что на экспозиции показан станок. Он сделан по эскизам XVI столетия. Именно на таком станке работал Франциск Скорина.

В программе - международный симпозиум литераторов. В эти минуты на центральной площадке экспозиции подводят итоги Республиканского конкурса молодых литераторов "Першацвет". Посетить выставку можно в течение пяти дней.