22 Марта 2017 07:15

Технических требований станет меньше, а вот инновационных продуктов больше. В Минске открылась 20-ая выставка "Стройэкспо". Министерство архитектуры и строительства совместно с рабочей группой по упрощению бизнеса направило ряд предложений в Администрацию Президента.

К слову, изменения в этой отрасли заметны по представленным стендам на экспозиции. Подробности - у Дмитрия Титова. Беларусь ждет полный переход на электроснабжение в жилищном фонде, в связи со строительством АЭС, уверены в Минстройархитектуры. Дома станут еще умнее. И предприятия уже затачивают свои станки под новые продукты. Так, Гомельстекло с декабря начало выпуск энергоэффективного стекла. Его уже устанавливают в новостройках.

Предложения рабочей группы по упрощению бизнеса уже направлены на рассмотрение в Администрацию Президента. Например, все вопросы по индивидуальной застройке предлагают решать только главному архитектору района: о размещении объектов, пожарной и санитарной безопасности. Новое жилищное строительство будет осуществляться по градостроительным паспортам.

Большое внимание на Стройэкспо уделили инновационной продукции частных предприятий. Попасть туда, куда не ступала нога человека, или как проверить недоступные инженерные сети? Одна из самых сложных задач в отрасли.

Вместо понятия "реконструкция" министерством предлагается ввести новый термин "техническая модернизация". Так, теплая штукатурка, разработанная белорусами, может исключить из сметы утеплители на зданиях и позволит уйти от пенопласта.

Финансирование строительства жилья в стране на этот год увеличено на 50 миллионов рублей. Это закреплено постановлением Совета Министров. Нуждающиеся в улучшении жилищных условий смогут взять кредит по ставкам, уменьшенным на 50 процентов ставки рефинансирования Нацбанка. Принятый документ позволит ввести дополнительно не менее 75 тысяч квадратных метров жилья с господдержкой. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.