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В Минске определяют лучшие социальные проекты
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18 Мая 2017 18:47

В Минске определяют лучшие социальные проекты

В эти минуты в Минске определяют лучшие социальные проекты. Конкурс объединил более сотни разных идей. Это предложения в сфере образования, экологии, медицины, а также инклюзивные проекты. Их актуальность оценивает профессиональное жюри. Самые перспективные стартапы получат поддержку от инвесторов.

Конкурс лучших социальных проектов проводят в девятый раз. Всего представили более тысячи идей.

  

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