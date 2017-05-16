18 Мая 2017 18:47

В эти минуты в Минске определяют лучшие социальные проекты. Конкурс объединил более сотни разных идей. Это предложения в сфере образования, экологии, медицины, а также инклюзивные проекты. Их актуальность оценивает профессиональное жюри. Самые перспективные стартапы получат поддержку от инвесторов.

Конкурс лучших социальных проектов проводят в девятый раз. Всего представили более тысячи идей.