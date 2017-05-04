В Минске официально открылся молодежный трудовой семестр

5 Мая 2017 19:09

Заработать первые деньги и стать ближе к будущей профессии. В Минске сегодня официально открылся молодежный трудовой семестр. Торжественная церемония прошла на площади Государственного флага. Здесь собрались более 800 юношей и девушек со всех регионов Беларуси. Всего же трудиться этим летом на стройплощадках страны будут более 70 тысяч молодых людей. А главным объектом по благоустройству в этом году выбран столичный стадион "Динамо". Этим летом рабочее место там получат около полутысячи юношей и девушек. По традиции сегодня каждому студотряду вручили символические путевки-направления на места работы.

Традиции студотрядовского движения в Беларуси - уже более полувека. И каждый год, по словам координаторов молодежного проекта, все больше молодых людей именно в студотрядах начинают свой трудовой путь.