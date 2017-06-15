В Минске назвали имена лучших врачей года

16 Июня 2017 09:10

Накануне Дня медика в Минске назвали имена лучших в своем деле. Торжественная церемония по традиции состоялась во Дворце Республики. Поздравление с наступающим профессиональным праздником направил и Глава государства Александр Лукашенко. О тех, кто, спасая жизни, просто делает свою работу - Татьяна Король.

Эта молодая женщина впервые стала мамой минут 20 назад. Первые два часа девушка будет находиться под контролем оборудования и специалистов. Лапочка-дочка, по сути, результат командной работы. А еще - доверия между пациентом и медиком. Это самое главное в профессии, считает Светлана Нагибович, одна из лучших врачей года.

Светлана Нагибович, замдиректора ГУ “РНПЦ "Мать и дитя": "Те технологии, которые разработаны, в каждом РНПЦ в нашей стране применимы для наших беременных женщин, если они в них нуждаются. Если говорить о женщине после вспомогательных репродуктивных технологий, то мы сегодня говорим о проценте наступления беременности в 40-45% случаях".

Стать мамой в нашей стране можно и после пересадки органов. Это подтверждают около 30 белорусок с донорской почкой. Не приговор и мультиорганные трансплантации. В Беларуси впервые в СНГ стала мамой и женщина с новыми почкой и печенью. И если в РНПЦ "Мать и дитя" речь идет о зарождении и появлении жизни, то специалисты Центра детской хирургии призваны ее сохранить. Врачи выполняют даже сложнейшую операцию Норвуда, после которой Самир (малютке чуть больше месяца) сможет вновь увидеть маму.

Константин Дроздовский, директор РНПЦ детской хирургии: "Если эти дети выживают, то это говорит о том, что уровень детской кардиохирургии, выхаживания достаточно высокий. Это говорит об уровне центра. Этот ребеночек родился маловесный, с диагнозом "гипоплазия левых отделов сердца". Он был пролечен по методике, которая разработана в нашем центре".

Говорить о успехам белорусской медицины можно долго, Но повод для этого у врачей за бесконечными сменами и бессонными ночами, пожалуй, бывает только раз в году - на праздник День медицинского работника.

Наталья Силивончик, победитель в номинации "Врач общей практики", профессор кафедры общей врачебной практики БелМАПО: "В этом зале присутствует много людей, но это небольшая часть тех, кто сегодня и поздним вечером, и ночью будут работать. Это люди и врачи, и медицинские сестры, и люди, которые ухаживают за пациентами. Награду мы получаем, но это результат очень многих людей".

От личных побед врачей на карте Беларуси нет места - в каждом городе страны Министерство здравоохранения отметило лучших, это сотни врачей. Но и в этой сфере бывает конкурс. В этом году это пять медицинских номинаций.

Сегодня на сцену Дворца Республики за заслуженными наградами поднялись 5 медиков. Они врачи года, каждый лучший в своем деле. Но эти медали - не только признание, но и, как говорят сами лауреаты, победа коллективного и многолетнего труда в борьбе за сотни человеческих жизней.