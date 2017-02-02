Главная>>Агентство теленовостей>>Общество>>Супруга председателя сената парламента Пакистана посетила ОАО "Элема"
Общество
RSS
Супруга председателя сената парламента Пакистана посетила ОАО "Элема"
Скачать Поделиться

2 Февраля 2017 15:04

Супруга председателя сената парламента Пакистана посетила ОАО "Элема"

В Минске намечен ряд встреч и мероприятий в рамках визита парламентской делегации Пакистана во главе с председателем сената парламента Мианом Раза Раббани. Сегодня его супруга Таманна Раббани посетила ОАО "Элема", где ознакомилась с производством в цехах предприятия, побывала на художественном совете по отбору моделей, а в фирменном магазине "Элема" приобрела зимнее пальто.

Сегодня запланировано также посещение белорусского предприятия "Коммунарка" и Национальной библиотеки Беларуси.       

  

Другие новости

Учитель по призванию Настаўнік па прызванні 01.02.2017 21:21 / Общество Учитель по призванию

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =