Супруга председателя сената парламента Пакистана посетила ОАО "Элема"

2 Февраля 2017 15:04

В Минске намечен ряд встреч и мероприятий в рамках визита парламентской делегации Пакистана во главе с председателем сената парламента Мианом Раза Раббани. Сегодня его супруга Таманна Раббани посетила ОАО "Элема", где ознакомилась с производством в цехах предприятия, побывала на художественном совете по отбору моделей, а в фирменном магазине "Элема" приобрела зимнее пальто.

Сегодня запланировано также посещение белорусского предприятия "Коммунарка" и Национальной библиотеки Беларуси.