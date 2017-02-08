В Минске начинается торжественная церемония открытия Минской международной книжной ярмарки

8 Февраля 2017 12:00

Президент Александр Лукашенко направил приветствие участникам выставки и международного симпозиума литераторов. Уже в 24 раз в Беларусь съехались авторы и издатели со всего мира. По традиции ярмарка развернулась в выставочном павильоне "БелЭкспо".

Сейчас там находится съемочная группа Агентства теленовостей. На связи - корреспондент Инна Пилевич (прямое включение). Если говорить на языке издателей, то в эти минуты гости лишь знакомятся с титульным листом альманаха под названием “Минская международная книжная выставка-ярмарка”. В этом году проект объединил представителей 31 страны. Среди них Россия, Германия, США, Китай, Иран. Впервые в проекте участвует Греция. Сейчас авторы и издатели из разных уголков мира приветствуют друг друга и представляют свою продукцию. Церемония открытия праздника печатного слова началась в полдень.

А менее чем через час свой стенд презентует Великобритания. Соединенное Королевство является почетным гостем XXIV международной выставки. В белорусскую столицу прибыли представители британских вузов, Библиотеки Франциска Скорины в Лондоне, Британского совета. Среди них Эндрю Диксон, автор книги "Другие миры: вокруг света с Шекспиром", публицист, радиоведущий BBC Radio; а также Джо Данторн, молодой писатель, поэт и журналист из Уэльса, чья книга "Субмарина" была переведена на русский язык, а также стала основой художественного фильма.

Минская книжная выставка – это больше, чем презентация печатной продукции. В программе – международный симпозиум литераторов, семинар молодых авторов. Так, в 14:30 в центре Союза писателей Беларуси состоится круглый стол, в ходе которого пройдут обсуждения национальной литературы.

Также хотелось бы подчеркнуть, что главной темой нынешней ярмарки стало 500-летие белорусского книгопечатания. По этому поводу в 17 часов у национального стенда состоится литературно-художественная презентация. В целом программа насыщенная – запланировано порядка 300 мероприятий. Каждый сможет найти для себя что-то интересное. Выставка открыта для посетителей с 10 до 19 часов.