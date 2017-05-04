В Минске начинается отключение отопления в жилом фонде

5 Мая 2017 12:06

Батареи перестанут греть в общежитиях, гостиницах, колледжах и вузах. Завтра тепло не будет поступать в социальные объекты - детские сады, школы, медучреждния, музеи и библиотеки. Отметим, прошедший отопительный сезон был одним из самых продолжительных за последние 10 лет. В прошлом году в жилом фонде отопление начали отключать 8 апреля.