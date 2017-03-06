В Минске начали работать контролеры в "штатском"

6 Марта 2017 15:32

Пока только на трамвайных маршрутах. Таким образом планируют уменьшить количество безбилетников. Некоторые пассажиры стремятся покинуть транспорт, увидев контролера.

Насколько действенна это мера, узнавала Антонина Станкевич во время рейда с ревизорами. Светлана Ожар и ее коллега легко сливаются с толпой на остановке трамвая. Выдают ревизоров разве что бейдж, видеорегистратор и небольшой аппарат в руках - с его помощью проверяют карточки оплаты. Однако даже самый внимательный пассажир вряд или рассмотрит детали из салона трамвая. А до сих пор была другая картина, не без улыбки отмечают контролеры: трамвай подъезжает к остановке, и пассажиры высыпают из дверей даже на тех остановках, где обычно выходит несколько человек.

С начала марта транспортники решились на особый эксперимент. Контролеры избавились от специальных жилеток, по которым их было легко распознать и лишиться вероятности получить штраф. Заходим в салон трамвая - и первый же заяц тут как тут. Теперь надо составить протокол и выписать квитанцию.

Некоторые пассажиры даже не замечают, что контролеры слились с толпой. Большинство просто протягивают бесконтактные карточки или талоны. Тем, кто не оплатил поездку, приходится раскошеливаться на штраф - а это одиннадцать с половиной рублей. Отношение к эксперименту разное, однако в целом положительное.

По мнению специалистов, такая мера будет эффективна против "профессиональных зайцев". Это та категория пассажиров, которые внимательно следили за ревизорами на остановках. Узнать же настоящего контролера можно по определенным признакам. Таким образом транспортники страхуются от возможных случаев мошенничества.

Пока что эксперимент проводят исключительно на трамвайных маршрутах, и если он будет успешный, контролеры "в штатском" появятся и на троллейбусных остановках. Кстати, в соседних столицах такой специальной формы у специалистов-ревизоров нет.