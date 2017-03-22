В Минске началась генеральная уборка улиц, проспектов, парков и дворов

22 Марта 2017 15:29

Порядок будут наводить в каждом районе столицы до 30 апреля. Большое внимание уделят озеленению города. В этом сезоне высадят 14 тысяч деревьев и кустов. Сделать свой двор более чистым и украсить его новыми растениями может каждый. Для этого надо заранее обратиться в жилищно-коммунальные службы своего района.

Дмитрий Плашков, начальник отдела управления городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома:

"Любой гражданин с активной жизненной позицией может зайти на сайт, получить информацию и принять активное участие. Там будет все четко организовано. Везде, где будут проводиться мероприятия, будут ответственные лица, они привезут инвентарь и деревья для высадки".

Такие весенние работы проводят ежегодно. В субботниках участвуют общественные организации, рабочие коллективы, студенты.