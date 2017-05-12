В Минске на площади Государственного флага стартовала патриотическая акция Белтелерадиокомпании

14 Мая 2017 15:01

Беларусь сегодня отмечает День Государственного герба и флага. С праздником поздравил Президент Александр Лукашенко. В эти минуты на площади Государственного флага в Минске стартовала патриотическая акция Белтелерадиокомпании.

Там находится наш корреспондент Елена Бормотова. Она следит за последними событиями (прямое включение).

Добрый день. Буквально пару минут назад на площади Государственного флага дали старт масштабной акции Белтелерадиокомпании "Слаўся, зямлі нашай светлае імя". Исполнение всеми участниками - а это несколько тысяч человек - гимна нашей страны пройдет чуть позже. Концепция сегодняшнего мероприятия, кроме главного произведения нации, включает в себя исполнение еще нескольких знаковых музыкальных и литературных композиций. Как раз сейчас звучит "Родина мая дорогая". Автор - один из классиков белорусской композиторской школы Владимир Оловников.

Исполнение же гимна станет кульминацией акции и одновременно финалом проекта на оригинальное исполнение музыкального символа Беларуси. Конкурс начался на Первом канале Белорусского радио еще в сентябре прошлого года. Заявки подали 53 коллектива, а это без малого 2 тысячи человек. Конкурс проходил сразу в трех номинациях - хоровое и ансамблевое исполнение, исполнение соло в нескольких турах. Лучших выбирало профессиональное жюри, которое возглавлял автор белорусского гимна.

Главная песня нации, песня нашей многовековой истории имеет свое эталонное звучание. Музыкальная интерпретация гимна у конкурсантов не должна была противоречить эталону. Партитура и текст должны были оставаться неизменными. Оригинальное исполнение - не значит "как захочется". Оригинальность - это скорей исполнительская редакция.

Гимн вместе с финалистами акции будет исполнять академический хор Белтелерадиокомпании и сразу три оркестра - симфонический оркестр главного медиахолдинга страны, духовой - из Военной академии и оркестр Белорусского государственного университета культуры и искусств. Телеверсию масштабной патриотической акции можно будет увидеть в эфире телеканалов медиахолдинга.