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В Минске на конференции обсуждают противодействие экстремизму и терроризму
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3 Мая 2017 12:17

В Минске на конференции обсуждают противодействие экстремизму и терроризму

От совершенствования военного образования до противодействия экстремизму и терроризму. Участники научно-практической конференции сегодня обсуждают актуальные проблемы обеспечения общественной безопасности в Беларуси. Развитие внутренних войск, система подготовки кадров и использование современных информационных технологий в силовых структурах. Форум стартовал на базе факультета внутренних войск Военной академии. Среди участников курсанты, студенты, военные специалисты и офицеры силовых структур.

Конференция проходит в Минске 19-й раз. По итогам форума специалисты выработают предложения и практические рекомендации по вопросам общественной безопасности Беларуси.

  

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