Итоги телегода подвели во Дворце Республики

12 Мая 2017 20:39

В 13-й раз Национальная премия "Телевершина" собрала лучших представителей отечественных массмедиа. В этом году за белорусский телеоскар боролись в 25 номинациях. Напомним, жюри оценивали проекты, вышедшие в эфир в 2016-м. Поступило 286 заявок.уже знает, сколько статуэток на балансе Белтелерадиокомпании.

Знаменитый хронометраж - термин из профессионального словаря сотрудников телемедиа. Эти люди, деятели отечественного телевещания, знают, сколько стоит время и на что его можно потратить. Поэтому на церемонию дебютанты в теледеле и даже признанные зрителями мэтры пришли согласно времени в пригласительном билете.

Не конкуренты, а коллеги. Еще до начала церемонии профессионалы в статусе приглашенных звезд группировались в фойе Дворца Республики. "Телевершина" - единственный конкурс в телевизионной сфере, поэтому и отношение к нему особое. Вместо привычного делового дресс-кода - платья в пол и туфли на шпильках, мужчины же меняли пиджаки на смокинги с бабочками.

Сама же церемония была интерактивной. Номинанты находились под прицелами телекамер. И ждали, когда их имена объявят со сцены. За телеурожай боролись не только национальные телеканалы - регионы конкурировали равноправно.

Александр Ефремов, народный артист Беларуси, председатель жюри XIII Национальной телевизионной премии "Телевершина": "Медиахолдинг выполнил квоту по статуэткам. В этом году в Белтелерадиокомпании 7 телевизионных "оскаров". Агентство теленовостей, как и всегда, в топе премии. Это тот самый случай, когда за телепродуктом стоит целая команда. Продюсерская группа АТН признана лучшей за серию прямых включений из выездной студии во время 5-го Всебелорусского народного собрания, а также Дня Независимости".

АТН очередной раз поддержало имидж сильной информационной структуры. Сергей Гусаченко - лучший ведущий информационно-аналитической программы. Еженедельно он появляется в "Главном эфире". А Юлия Перцова - лучшая ведущая ежедневной информационной программы. Хедлайнером среди тематических проектов стал по-настоящему народный - "Новости погоды".

Аналитика - передача "Макей - Лавров" - лучшая в социально-политическом блоке. Статус "многостаночницы" поддержала телеведущая Анна Эйсмонт - она получила статуэтку как сценарист за фильм о легендарном футбольном тренере Якове Шапиро. Визуальное мастерство оператора АТН Дениса Соколовского также заслужило телезолото. Сейчас Денис работает в Киеве на "Евровидении". Поэтому за него статуэтку получил автор фильма "Эффект Колобанова". Опять же подчеркиваю: телевидение - это прежде всего команда. Поздравляем коллег!