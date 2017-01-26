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27 Января 2017 12:12

В Минске и областях продолжают работу прямые телефонные линии

Задать вопросы можно каждую субботу с 9-ти утра и до полудня - в том числе и завтра, 28 января. На связь выйдут заместители председателей областных, городских и районных исполнительных комитетов, а также управляющие делами.