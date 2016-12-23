Главная>>Агентство теленовостей>>Общество>>В Минске и областях продолжают работу прямые телефонные линии
Общество
RSS
В Минске и областях продолжают работу прямые телефонные линии
Скачать Поделиться

24 Декабря 2016 09:22

В Минске и областях продолжают работу прямые телефонные линии

Задать все волнующие вопросы можно до полудня. На связь выйдут заместители председателей областных, городских и районных исполкомов, а также управляющие делами. Кроме этого, прямые телефонные линии проведут некоторые министерства и ведомства.

 

Другие новости

Внимание! Тонкий лед! Увага! Тонкі лёд! 23.12.2016 15:25 / Общество Внимание! Тонкий лед!

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =