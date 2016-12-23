В Минске и областях продолжают работу прямые телефонные линии

24 Декабря 2016 09:22

Задать все волнующие вопросы можно до полудня. На связь выйдут заместители председателей областных, городских и районных исполкомов, а также управляющие делами. Кроме этого, прямые телефонные линии проведут некоторые министерства и ведомства.