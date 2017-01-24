Общество
24 Января 2017 18:42
В Минске и областях продолжают работу прямые телефонные линии
С наболевшими вопросами можно обратиться напрямую к руководству столицы и Минской области. Телефонная связь будет налажена и в эту субботу, 28 января.
В мэрии жителей города выслушает председатель Минского городского Совета депутатов Василий Панасюк. Обратиться со своими замечаниями и предложениями можно с 9:00 до 12:00.
В Минском областном исполнительном комитете на связь выйдет заместитель губернатора Сергей Невмержицкий. Задать свои вопросы можно до полудня. Напомним, обратиться по телефону к руководству столицы и центрального региона с личными предложениями и бытовыми проблемами можно каждую субботу.
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