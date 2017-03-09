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В Минске и областях продолжают работу прямые телефонные линии
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10 Марта 2017 07:19

В Минске и областях продолжают работу прямые телефонные линии

Завтра свои вопросы можно будет задать заместителям председателей областных, городских и районных исполнительных комитетов, а также управляющим делами. В Минске и областях продолжают работу прямые телефонные линии. Обратиться за помощью можно каждую субботу с 9-ти утра до полудня.

 

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