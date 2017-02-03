Общество
4 Февраля 2017 09:11
В Минске и областях продолжают работу прямые телефонные линии
Напоминаем, что задать вопросы можно до полудня. На связь выйдут заместители председателей областных, городских и районных исполнительных комитетов, а также управляющие делами. Прямые линия проведут также некоторые министерства и ведомства.
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