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В Минске и областях продолжают работу прямые телефонные линии
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4 Февраля 2017 09:11

В Минске и областях продолжают работу прямые телефонные линии

Напоминаем, что задать вопросы можно до полудня. На связь выйдут заместители председателей областных, городских и районных исполнительных комитетов, а также управляющие делами. Прямые линия проведут также некоторые министерства и ведомства.

  

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