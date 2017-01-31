В Минске и областях продолжают работу прямые телефонные линии

31 Января 2017 07:15

Задать вопросы можно каждую субботу с 9-ти утра и до полудня. На связь выйдут заместители председателей областных, городских и районных исполнительных комитетов, а также управляющие делами. Очередная прямая линия пройдет и в эту субботу, 4 февраля.