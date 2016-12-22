Главная>>Агентство теленовостей>>Общество>>В Минске и областях продолжают работу прямые телефонные линии
Общество
RSS
В Минске и областях продолжают работу прямые телефонные линии
Скачать Поделиться

23 Декабря 2016 07:09

В Минске и областях продолжают работу прямые телефонные линии

Задать все волнующие вопросы  можно каждую субботу с 9 утра и до полудня. На связь выйдут заместители председателей областных, городских и районных исполкомов, а также управляющие делами. Очередная прямая телефонная линия пройдет и завтра, 24 декабря.

 

Другие новости

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =