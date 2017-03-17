Главная>>Агентство теленовостей>>Общество>>В Минске и областях продолжают работу прямые телефонные линии
Общество
RSS
В Минске и областях продолжают работу прямые телефонные линии
Скачать Поделиться

17 Марта 2017 12:06

В Минске и областях продолжают работу прямые телефонные линии

Напомним, задать свои вопросы можно каждую субботу с девяти утра до полудня. На них ответят заместители председателей областных, городских и районных исполнительных комитетов, а также управляющие делами. Очередная прямая линия пройдет и завтра, 18-го марта.

  

Другие новости

Декрет тут ни при чем Дэкрэт тут ні пры чым 16.03.2017 21:44 / Общество Декрет тут ни при чем

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =