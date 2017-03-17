В Минске и областях продолжают работу прямые телефонные линии

17 Марта 2017 12:06

Напомним, задать свои вопросы можно каждую субботу с девяти утра до полудня. На них ответят заместители председателей областных, городских и районных исполнительных комитетов, а также управляющие делами. Очередная прямая линия пройдет и завтра, 18-го марта.