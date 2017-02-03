В Минске и областях продолжают работу прямые телефонные линии

3 Февраля 2017 09:08

Напомним, что задать вопросы можно каждую субботу с 9 утра и до полудня. На связь выйдут заместители председателей областных, городских и районных исполнительных комитетов, а также управляющие делами. Очередная прямая линия пройдет и завтра, 4 февраля.