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В Минске и областях продолжают работу прямые телефонные линии
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3 Февраля 2017 09:08

В Минске и областях продолжают работу прямые телефонные линии

Напомним, что задать вопросы можно каждую субботу с 9 утра и до полудня. На связь выйдут заместители председателей областных, городских и районных исполнительных комитетов, а также управляющие делами. Очередная прямая линия пройдет и завтра, 4 февраля.

  

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