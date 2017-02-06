В Минске и области прогнозируют до минус 20, сильный ветер и снег

6 Февраля 2017 15:19

На этой неделе в Минске и области прогнозируют холодную погоду - до минус 20, сильный ветер и снег. Такую морозную свежесть к нам принесут воздушные массы с Северного Ледовитого океана. Ветер усилит ощущение холода - температура воздуха будет казаться на 7 градусов ниже фактической. В Минске завтра днем 12 с минусом, ночью - 18 мороза. В такую погоду на дорогах возможна гололедица - надо сохранять большую дистанцию. Специалисты напоминают и о правилах эксплуатации отопительного оборудования в домах.

В выходные характер погоды в Минске и Минской области изменится, морозы ослабнут.