В Минске грандиозным велокарнавалом официально открыли сезон

13 Мая 2017 21:36

Фестиваль VIVA РОВАР прошел в столице уже в третий раз и собрал тысячи любителей двухколесного транспорта. Причем многие к празднику подошли креативно и проехали в колонне в костюмах сказочных героев. На протяжении дня в центре Минска работала наша съемочная группа - все самые интересные моменты в репортаже Кристины Камыш.

На проспекте Победителей все, как в сказке Корнея Чуковского: на велосипедах медведи, коты, собаки — у кого на что хватило фантазии. Здесь выделяются те, кто не в костюмах. Более семи с половиной тысяч человек. И это только те участники, которые официально прошли регистрацию.

Причем абсолютно бесплатно. Необходима она была для получения именного номера, по желанию - с фотографией. Были и те, кто примкнул к велоколонне уже на старте.

Александр Шамко, министр спорта и туризма Беларуси:

"Отличительные особенности проведения этого фестиваля - он сегодня проводится не только в городе Минске, но и в регионах. По моим подсчетам, порядка 27000 по всей стране велосипедистов".

Расширилась география VIVA РОВАР. Теперь фестиваль имеет статус международного. Страны-новички - Швеция, Германия, Эстония, Литва.

Ларс Стремгрен, вице-президент Европейской велосипедной федерации, Швеция:

"Это замечательно, что у всех велосипедистов была возможность прокатиться по проспекту. Я увидел улицы Минска изнутри. Отличный праздник. У вас я впервые. И приехать сюда было очень просто. Мне не потребовалась никакая виза".

Велосипедисты поражали креативностью. Костюмы принцессы на единороге, индейца. Кто-то использовал труд родителей. От стелы до "Минск-Арены" и обратно, а именно таков был маршрут. Итого 10 километров и 400 метров.

К трем часам вся велоколонна выстроилась по направлению к проспекту Победителей. И был дан старт.

На время заезда проспект перекрыли. Ограничили скорость по дистанции. Нельзя было делать трюки - все ради безопасности. Чтобы доехать до финиша, потребовалось 40 минут. Праздник продолжился уже в парке Победы. Было организовано более 30 развлекательных площадок. Как итог: велосезон официально открыт.