В Минске горячую воду начинают отключать с сегодняшнего дня планово

15 Мая 2017 15:19

Сезонное отключение участков тепловых сетей переносили в связи с погодными условиями. График отключений - на сайте Мингорисполкома.

А на неделе погода будет по-настоящему майской - будет малооблачно и почти без осадков. Но в отдельных районах возможны грозы. Дневная температура воздуха до +17 градусов.

По предварительным прогнозам, температурный фон во второй половине недели будет повышаться. На выходные почти лето - до 28 тепла.