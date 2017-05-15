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В Минске горячую воду начинают отключать с сегодняшнего дня планово
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15 Мая 2017 15:19

В Минске горячую воду начинают отключать с сегодняшнего дня планово

Сезонное отключение участков тепловых сетей переносили в связи с погодными условиями. График отключений - на сайте Мингорисполкома.

А на неделе погода будет по-настоящему майской - будет малооблачно и почти без осадков. Но в отдельных районах возможны грозы. Дневная температура воздуха до +17 градусов.

По предварительным прогнозам, температурный фон во второй половине недели будет повышаться. На выходные почти лето - до 28 тепла.

  

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