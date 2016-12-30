В Минске будут возводить новые объекты

30 Декабря 2016 15:15

В ближайшее время в столице полностью решат проблему перегруженности детских садов. Еще четыре дошкольных учреждения построят в разных районах Минска. Об этом сегодня заявил мэр столицы Андрей Шорец на открытии детского сада № 105 по улице Алибегова. Комфортное и уютное учреждение рассчитано на 150 мест. Предусмотрены бассейн, музыкальный и физкультурный залы, а также игровые комнаты для занятий с дефектологами и психологами. На территории детского сада оборудовали и площадку для изучения правил дорожного движения. Поэтому дети смогут проводить время не только активно, но и получать практические знания.