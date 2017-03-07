В микрорайоне Брилевичи открыли 6-ю городскую детскую поликлинику

7 Марта 2017 15:17

Сегодня в столичном микрорайоне Брилевичи торжественно открыли 6-ю городскую детскую поликлинику. Новое учреждение - одно из самых больших по площади: здесь нашлось место даже для бассейна и спелеопещеры. Но главное - в поликлинике самое современное техническое оборудование, которое позволяет проводить диагностику и лечение на месте. Детское учреждение имеет и отделение медреабилитации. Обязательная новинка - запись на прием онлайн, а также электронная амбулаторная карта. Символично, что 6-я городская детская поликлиника открылась накануне женского праздника.

Отметим, по программе развития системы здравоохранения в Минске уже ведется проектирование строительства новых детских поликлиник в таких микрорайонах, как Лошица, Сухарево, а также Восток.