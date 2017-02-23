В МИДе прокомментировали тему возможности въезда в нашу страну по документам ЛНР и ДНР

23 Февраля 2017 15:02

В МИДе прокомментировали тему возможности въезда в нашу страну по документам самопровозглашенных ЛНР и ДНР. Непростая гуманитарная ситуация в Донецкой и Луганской областях Украины привела к тому, что за последние годы с обеих сторон от так называемой линии размежевания в Беларусь прибыли около 160-ти тысяч человек. Указ Президента № 420 "О пребывании граждан Украины в Беларуси" был принят в августе 2014 года и позволяет в индивидуальном порядке освобождать граждан, которые проживают на территории Донецкой и Луганской областей Украины, от предоставления некоторых документов, необходимых для принятия решения по выдаче разрешения на временное или постоянное проживание или вида на жительство в Беларуси в случае объективной невозможности их предоставить. Ведь случается, что на руках, например, только водительское удостоверение или вовсе утрачены все документы.

Дмитрий Мирончик, начальник управления информации - пресс-секретарь МИД Беларуси: "Каждый случай обращения украинского гражданина за помощью изучается компетентными службами индивидуально. К каждому применяется реально индивидуальный подход, ведь случается, что на руках, например, только водительское удостоверение или вовсе утрачены все документы. Механизм эффективно работает с августа 2014 года без претензий со стороны граждан, международных гуманитарных организаций и структур: наших, украинских, российских, других зарубежных партнеров. Менять что-либо сейчас мы пока необходимости не видим".

На этой неделе официальный представитель Госпогранкомитета Антон Бычковский сообщил, что пересечение госграницы возможно только по документам, которые дают на это право. В информации МВД Беларуси говорится, что Донецкая и Луганская республики являются непризнанными территориальными образованиями, в связи с чем документы, выданные соответствующими органами ДНР и ЛНР, недействительны на территории Беларуси. Вместе с тем, подавляющее большинство граждан, предъявляющих такие документы, подпадают под действие указа и в том числе освобождаются от предоставления. Таким образом решение принимается в зависимости от каждой жизненной ситуации.