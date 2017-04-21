В МЧС Беларуси определены требования к проведению стресс-тестов на Белорусской АЭC

20 Апреля 2017 21:18

Комплекс мер направлен на повышение надежности будущей станции. По планам, заработает она уже в 2019-м. Сейчас идет монтаж основного оборудования первого энергоблока, второй готов наполовину. Продолжается работа и по подготовке персонала. Подробности - в материале Юлии Гризунт.

Это - учебно-тренировочный центр Белорусской АЭС. Сюда с 2014-го ежедневно на работу приходят будущие атомщики. Какой бы вуз не закончил потенциальный работник, он пройдет три этапа подготовки: теория, практика и стажировка. Она, к слову, проходит на высокотехнологичном оборудовании, и учебным его сложно назвать.

Всего на главной стройке страны трудятся пять тысяч человек. С запуском энергоблоков штат, понятно, сократится, пока большая часть работников - это строители и инженеры.

Сейчас они продолжают монтаж сердца первого энергоблока Белорусской АЭС. На установку корпуса реактора ушло около двух дней. Задача ювелирная - корпус длиной 11 метров и весом более 330 тонн помещают в шахту, при этом допустимое отклонение - всего 1 миллиметр.

С момента первого бетона на АЭС уже смонтировано 119 тысяч тонн арматуры и уложено 755 тысяч кубическим метров бетона. Цифры впечатляют, но еще больше - факты. Защитная оболочка первого энергоблока - 1 метр 20 сантиметров, плюс 80 сантиметров - внешний контур. Заканчивается и возведение купола первого энергоблока. В целом, его готовность - около 70%, там монтируется основное оборудование. Ведутся и работы на втором энергоблоке - там уже достигли половины готовности. В целом, Белорусская АЭС - проект открытый. Мы готовы взаимодействовать с соседними странами и открыты для диалога со всеми. Главное - безопасность, и здесь неукоснительно соблюдаются все требования МАГАТЭ, впрочем, специалисты из международного агентства не раз лично посещали площадку. Кроме того, в прошлом году проведены и первые стресс-тесты, национальный доклад по итогам - сейчас готовят в Госатомнадзоре. В МЧС определены специальные требования к их проведению. Все эти меры повышают надежность АЭС.

Михаил Михадюк, заместитель министра энергетики Беларуси: "Это самый современный проект, который сегодня предлагается на рынке ядерных технологий. Наша здесь задача обеспечить качество того оборудования, которое изготавливается на заводах. Мы обеспечиваем и очень жестко принимаем качество строительно-монтажных работ".

По расчетам, в первом квартале 2019 года в активную зону на первом энергоблоке загрузят топливо. Этот процесс занимает около двух недель. Уже известно, что в запуске АЭС будут принимать участие атомщики, у которых есть опыт запуска других атомных электростанций.