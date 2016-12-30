31 Декабря 2016 15:08

Белорусам нужно поспешить, чтобы вовремя собраться за праздничным столом. В магазинах до сих пор предновогодняя суета. В этом лично убедились корреспонденты Агентства теленовостей, которые решили сегодня проехаться по самым крупным в Минске торговым центрам.

И на прямую связь со студией выходит мой коллега Юрий Шевчук.