В Любани и Орше прошли приемы граждан

9 Июня 2017 21:25

Каждую проблему граждан, которые обратились за помощью в местные органы власти, нужно решать в соответствии с законодательством. Однако некоторые нестандартные ситуации требуют отдельного внимания.

Такое мнение сегодня высказал помощник президента - инспектор по Минской области Анатолий Исаченко во время приема граждан в Любани. Так к помощнику президента обратился Владимир Пекарь - житель агрогородка Малые Городятичи Любанского района. С вопросом об утрате статуса ветерана боевых действий на территории других государств. Во время службы в СССР мужчину направили в Афганистан. После чего уже в суверенной Беларуси он получил статус ветерана, однако при перерегистрации свидетельства столкнулся с отсутствием документов, подтверждающих факт его службы в горячей точке. По словам мужчины, у него есть множество армейских фотографий из Афганистана, сослуживцы готовы подтвердить очевидное. Этот и еще 8 проблем граждан, которые пришли на прием, Анатолий Исаченко взял на личный контроль.

Любое решение, которое принимает власть, должно обсуждаться с людьми. Такое мнение высказал помощник президента, инспектор по Витебской области Александр Позняк во время приема граждан в Орше. Большинство вопросов - коммунально-бытовые. К примеру, жителей района волнует ремонт и строительство дорог. Из острых вопросов, которые поднимались сегодня, - закрытие школы в одном из агрогородков района. С этим решением местных властей категорически не согласны родители школьников. Александр Позняк подчеркнул, что все вопросы, с которыми люди пришли на прием, будут детально изучены.