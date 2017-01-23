В Лошицком парке провели первый спортивный День снега

23 Января 2017 15:26

Cам праздник - Всемирный день снега - также довольно молодой, с 2012 года отмечается в предпоследнее воскресенье января. На территории паркового комплекса организовали сразу несколько эстафет - семейные лыжные гонки, турнир по футболу на снегу и конкурс на самого меткого метателя снежков в мишень.

Инициатор зимнего праздника - Международная федерация лыжного спорта. Проводят его для популяризации активных зимних видов спорта.