Главная>>Агентство теленовостей>>Общество>>В Логойске выбирали лучшую многодетную семью Минской области
Общество
RSS
В Логойске выбирали лучшую многодетную семью Минской области
Скачать Поделиться

12 Мая 2017 18:50

В Логойске выбирали лучшую многодетную семью Минской области

В Логойске сегодня выбирали лучшую многодетную семью Минской области. Из 23 участников в финал вышли 5. Номинанты представили свои подворья, хобби, домашние разносолы, а на сцене - творческие номера с песнями и танцами. В командном соревновании победила семья из Несвижа.

Именно многодетная семья Евтух из Несвижа представит осенью центральный регион на республиканском конкурсе.

  

Другие новости

Прогноз погоды на 13 мая Прагноз надвор'я на 13 мая 12.05.2017 15:55 / Общество Прогноз погоды на 13 мая
Второй шанс найти семью Другі шанс знайсці сям'ю 12.05.2017 15:44 / Общество Второй шанс найти семью
Парад колясок в Гродно 12.05.2017 14:50 / Общество Парад колясок в Гродно

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =