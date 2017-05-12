В Логойске выбирали лучшую многодетную семью Минской области

12 Мая 2017 18:50

В Логойске сегодня выбирали лучшую многодетную семью Минской области. Из 23 участников в финал вышли 5. Номинанты представили свои подворья, хобби, домашние разносолы, а на сцене - творческие номера с песнями и танцами. В командном соревновании победила семья из Несвижа.

Именно многодетная семья Евтух из Несвижа представит осенью центральный регион на республиканском конкурсе.