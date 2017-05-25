24 Мая 2017 08:09

Беспилотники, авиационные наводчики и боевые штурмовики. В Лиде проходят учения с участием всех типов воздушных судов, которые стоят на вооружении белорусской авиации: Л-39, Як-130, Су-25. Всего задействовано 15 самолетов. По легенде маневров, на территории Ружанского полигона были обнаружены банды незаконных вооруженных формирований. В учебно-боевой обстановке авиация отработала точечные и массированные удары по противнику.

Александр Карев, заместитель командующего ВВС и войсками ПВО – начальник авиации Беларуси: "Особенность этих учений в том, что авиационная база провела учения с привлечением беспилотных авиационных комплексов, использованием в ходе применения передовых авиационных наводчиков, которые комплексно работали с группой руководства и БАК; при этом в ходе ЛТУ был использован широкий комплекс вооружения, как управляемого, так и неуправляемого. Плюс мы использовали различные маневры, типы самолетов – Як-130, Су-25 принимали различные боевые порядки. И звенья, и пары, и одиночные экипажи, которым ставилась задача как на земле при выруливании, так и в воздухе из зон дежурства".

Во время тренировки авиаторы используют практически полный перечень авиационных средств поражения от неуправляемых ракет и пушечного вооружения до корректируемых авиационных бомб.