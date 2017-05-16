В Ленинском районе выбирают самую спортивную, креативную и интеллектуальную семью

18 Мая 2017 15:29

За победу борются 44 команды. Во время конкурса семьи показывают творческие номера, участвуют в логических квестах и спортивных олимпиадах. Акцию за сильную и дружную семью проводит общественное объединение "Белая Русь". Это их первый районный проект в столице, который неслучайно устроен во время Международной недели семьи.

Итоги конкурса подведут в пятницу, во время торжественного закрытия акции. Кстати, только в Ленинском районе проживает более 60 000 семей, среди которых 2 000 многодетных.