Общество
18 Мая 2017 15:29
В Ленинском районе выбирают самую спортивную, креативную и интеллектуальную семью
За победу борются 44 команды. Во время конкурса семьи показывают творческие номера, участвуют в логических квестах и спортивных олимпиадах. Акцию за сильную и дружную семью проводит общественное объединение "Белая Русь". Это их первый районный проект в столице, который неслучайно устроен во время Международной недели семьи.
Итоги конкурса подведут в пятницу, во время торжественного закрытия акции. Кстати, только в Ленинском районе проживает более 60 000 семей, среди которых 2 000 многодетных.
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