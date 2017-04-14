В Ленинском районе восстановили доску почета

17 Апреля 2017 18:46

Доску почета сегодня восстановили в Ленинском районе по случаю дня рождения. На почетном месте - 12 рабочих коллективов, промышленных предприятий, строительных организаций, медицинских и культурных учреждений. Все они по итогам прошлого года стали лучшими в районе. Такие коллективы формируют не только деловой и социальный облик района, но и всей страны.

В Ленинском районе столицы проживают 220 тысяч человек. Сейчас ведется строительство микрорайона Лошица, рассчитанного на миллион квадратных метров. Соответственно будет развиваться инфраструктура: появятся новые детские сады, школы и поликлиники.