В лагере "Лидер" сегодня состоялась внешкольная лекция

1 Июня 2017 15:11

Ко Дню защиты детей в одном из белорусских лагерей сегодня состоялась внешкольная лекция для самых прилежных учеников страны.

Как принимаются законопроекты и кто отвечает за акции и программы государственного масштаба? Об особенностях своей работы рассказали министры информации и образования, а также вице-спикер Совета Республики Марианна Щеткина. К слову, в лагере "Лидер" лекции будут проходить все лето. Здесь участники олимпиад продолжат готовиться к испытаниям. В интерактивном формате они смогут пообщаться с преподавателями ведущих университетов.

Марианна Щеткина, зампредседателя Совета Республики Национального собрания Беларуси: "Молодежь - это наше будущее. И, конечно, им интересно пообщаться с нами, нам интересно пообщаться с ними. Ответить на их вопросы. Поэтому неслучайно мы выбрали сегодня для посещения именно "Лидер". Потому что здесь ребята мотивированы на эффективную работу, у которых много задумок и очень непростые вопросы, на которые сложно ответить".

Александр Бадак, директор издательства "Мастацкая лiтаратура": "Несмотря на то что мы говорим про кризис чтения, дети увлечены компьютерами, смотрят больше телевизор, чем читают, это не совсем так. С каждым годом мы издаем больше детских книжек, потому что есть спрос на сказки, есть спрос на рассказы, на детскую фантастику".

Сегодня состоялись и встречи с белорусскими писателями. Главная цель подобных мероприятий - напомнить о том, что каникулы - лучшее время для знакомства с новыми художественными произведениями.